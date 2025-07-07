В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту «Пулково» работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций сейчас там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео и информация о якобы скандале возле платной курительной комнаты в «Пулково». По данным СМИ, курительная комната не справилась с наплывом пассажиров, застрявших в аэропорту из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры якобы возмущались платой в «курилку».
«Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера курилка закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице», — рассказала собеседница агентства.
Доступ в курительную комнату в «Пулково» с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в «Пулково» есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.