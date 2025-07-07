В Пулково прокомментировали ситуацию с курительной комнатой

Доступ в курительную комнату в «Пулково» с 30 июня стал платным — 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в «Пулково» есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.