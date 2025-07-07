Власти Ростова проведут инвентаризацию зеленых насаждений

«Ежегодно парковый фонд Ростова пополняется во время массовых дней высадки деревьев весной и осенью. В 2025 году власти высадили более 23 тыс. сосен и 2,5 тыс. саженцев акации на Левобережной. Ещё свыше восьми тыс.саженцев акации посадили в Чемордачке. Расширением природно-экологического каркаса должно заниматься министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области», — уточнили в пресс-службе администрации.