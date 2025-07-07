У архитекторов России появился официальный профессиональный праздник

С 2025 года в России официально установлен новый профессиональный праздник — День архитектора. Он будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля. В этом году дата выпадает на 7 июля.
День архитектора учреждён по инициативе Союза архитекторов России и Минстроя. Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 7 марта 2025 года.
Ранее профессиональное сообщество отмечало свой праздник в октябре — во Всемирный день архитектуры.
К первой официальной дате аналитики hh.ru сообщили, что в Самарской области за первое полугодие 2025 года зарплаты архитекторов выросли на 17% и в среднем составляют 80 тысяч рублей. При этом конкуренция остаётся высокой — 12,7 резюме на одну вакансию. За этот период в регионе открыто около 120 вакансий.
А завтра, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. В Самарской области уже представили план празднования и расписание мероприятий.
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