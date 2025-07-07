У архитекторов России появился официальный профессиональный праздник

К первой официальной дате аналитики hh.ru сообщили, что в Самарской области за первое полугодие 2025 года зарплаты архитекторов выросли на 17% и в среднем составляют 80 тысяч рублей. При этом конкуренция остаётся высокой — 12,7 резюме на одну вакансию. За этот период в регионе открыто около 120 вакансий.