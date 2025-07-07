Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У архитекторов России появился официальный профессиональный праздник

С 2025 года в России официально установлен новый профессиональный праздник — День архитектора.

С 2025 года в России официально установлен новый профессиональный праздник — День архитектора. Он будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля. В этом году дата выпадает на 7 июля.

День архитектора учреждён по инициативе Союза архитекторов России и Минстроя. Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 7 марта 2025 года.

Ранее профессиональное сообщество отмечало свой праздник в октябре — во Всемирный день архитектуры.

К первой официальной дате аналитики hh.ru сообщили, что в Самарской области за первое полугодие 2025 года зарплаты архитекторов выросли на 17% и в среднем составляют 80 тысяч рублей. При этом конкуренция остаётся высокой — 12,7 резюме на одну вакансию. За этот период в регионе открыто около 120 вакансий.

А завтра, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. В Самарской области уже представили план празднования и расписание мероприятий.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.