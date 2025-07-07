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В Самаре состоялось единое торжество памяти ветеранов боевых действий

В Самаре прошло знаковое мероприятие, собравшее на площади Памяти ветеранов, принимавших участие в различных вооруженных конфликтах последних десятилетий.

В Самаре прошло знаковое мероприятие, собравшее на площади Памяти ветеранов, принимавших участие в различных вооруженных конфликтах последних десятилетий.

Участниками стали герои Афганистана, Чеченской кампании, а также участники специальной военной операции.

Перед участниками губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал честью присутствовать рядом с героями, которые стояли и стоят на страже безопасности нашей страны.

Председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Анатолий Шаповалов положительно оценил новый праздник, который позволит объединить ветеранов разных войн.

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