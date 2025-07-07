В Самаре состоялось единое торжество памяти ветеранов боевых действий

В Самаре прошло знаковое мероприятие, собравшее на площади Памяти ветеранов, принимавших участие в различных вооруженных конфликтах последних десятилетий.
Участниками стали герои Афганистана, Чеченской кампании, а также участники специальной военной операции.
Перед участниками губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал честью присутствовать рядом с героями, которые стояли и стоят на страже безопасности нашей страны.
Председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Анатолий Шаповалов положительно оценил новый праздник, который позволит объединить ветеранов разных войн.
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