Ученые выяснили, как витамин C помогает коже

Международная группа ученых выяснила, как витамин C способствует утолщению эпидермиса и борется с возрастными изменениями кожи. Исследование, опубликованное в научном журнале JID, показало, что витамин С активирует гены, отвечающие за деление кожных клеток, снижая уровень метильных меток на ДНК, которые подавляют их активность.
Эксперимент проводился на трехмерной модели человеческой кожи. Установлено, что при добавлении витамина C увеличивалась толщина эпидермиса, повышалась скорость деления клеток и рос уровень 5-гидроксиметилцитозина (5-hmC) — важного маркера активности генов.
Анализ генома показал, что витамин C значительно активировал 12 генов, связанных с делением клеток. Также были найдены участки ДНК, где уровень метилирования снижался именно в присутствии витамина.
«Наше исследование показывает, что витамин C влияет на кожу как регулятор эпигенетических процессов», — отметили авторы работы.
Ранее было известно, что недостаток витамина C приводит к истончению кожи у мышей, а также что он участвует в синтезе коллагена и защите от ультрафиолета. Теперь же установлен новый механизм действия — через активацию генов, ответственных за пролиферацию клеток кожи.
Ученые считают, что полученные данные могут быть использованы для разработки средств ухода, направленных на восстановление толщины эпидермиса у пожилых людей. Витамин C может стать перспективным компонентом антивозрастных кремов и биологически активных добавок.
«Витамин C — это многообещающая молекула, которую можно использовать при создании препаратов для лечения истончения кожи, связанного с возрастом», — заключили исследователи.
Открытие может изменить подход к пониманию роли витаминов в дерматологии и старении кожи, а также повысить интерес к применению витамина C в медицинской и косметической практике.