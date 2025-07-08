Ученые выяснили, как витамин C помогает коже

Ранее было известно, что недостаток витамина C приводит к истончению кожи у мышей, а также что он участвует в синтезе коллагена и защите от ультрафиолета. Теперь же установлен новый механизм действия — через активацию генов, ответственных за пролиферацию клеток кожи.