Пять рейсов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

Так, отменены пять рейсов из Нижнего Новгорода: один из них должен был вылететь в Мурманск еще 6 июля, также как и два в Санкт-Петербург. Еще два самолета не полетят в Москву. Некоторые рейсы существенно задерживаются. В частности, вылет в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 11:20, перенесли на 16:35. Идет регистрация на рейс в Северную столицу, запланированный на 19:35 6 июля. Не по расписанию отправится и самолет в Калининград. Он должен был вылететь в 13:40, на него продолжается регистрация.