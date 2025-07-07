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Пять рейсов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

В понедельник, 7 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода продолжаются сбои в расписании авиарейсов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, отменены и задержаны как вылеты, так и прилеты.

Так, отменены пять рейсов из Нижнего Новгорода: один из них должен был вылететь в Мурманск еще 6 июля, также как и два в Санкт-Петербург. Еще два самолета не полетят в Москву. Некоторые рейсы существенно задерживаются. В частности, вылет в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 11:20, перенесли на 16:35. Идет регистрация на рейс в Северную столицу, запланированный на 19:35 6 июля. Не по расписанию отправится и самолет в Калининград. Он должен был вылететь в 13:40, на него продолжается регистрация.

По прилетам ситуация также остается нестабильной. Пять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска отменены, остальные находятся в статусе «ожидаются». Пока задержек не отмечено.

Ранее сообщалось, что 7 июля планируется принять 30 рейсов и отправить 30.

Напомним, в выходные дни в нижегородском аэропорту были массовые отмены и задержки рейсов. Причиной стало введение плана «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения действовали с вечера 4 июля до утра 6 июля, а затем были вновь введены днем 6 июля. Сообщалось, что на фоне ограничений в аэропортах, состав одного из поездов, следующего по маршруту Нижний Новгород — Москва, был увеличен.