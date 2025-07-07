«Учения!»: омичам объяснили скопление пожарных машин возле музыкального театра

Тактико-специальная задача учений исходила из следующего сценария: из-за короткого замыкания электрооборудования во время театрального представления случился пожар с очагом возгорания на сцене. А во время эвакуации несколько человек оказались в дымовой ловушке. В процессе учений огнеборцы произвели развертывание и проложили к театру рукавную линию, ликвидировали условное возгорание и спасли троих «пострадавших». По окончании учений сотрудниками ведомства был проведен подробный анализ реагирования на условный пожар и уровня подготовки дежурных караулов.