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В Ростовской области предупредили о высокой активности пыльцы сорняков и злаков

Риск аллергии увеличится в Ростовской области из-за распространения пыльцы сорняков и злаков.

Источник: Комсомольская правда

Высокую активность аллергена сорняков и злаков зафиксировали в Ростовской области с наступлением новой рабочей недели. Онлайн-графики влияния пыльцы и цветения опубликовали в специальном интернет-сервисе.

В частности, распространение пыльцы сорняков и злаков с 7 по 16 июля ожидается в Ростове-на-Дону. В тот же период активность полыни в донской столице будет умеренной, самый низкий показатель у амброзии.

Север региона также накроет пыльца сорняков и злаков, в отдельных территориях Дона будет активна полынь. Цветение указанных аллергенов может продлиться примерно до конца сентября, цветение амброзии возможно до ноября.

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