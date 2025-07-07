В калининградском аэропорту отменили три рейса

«На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.