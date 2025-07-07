В калининградском аэропорту отменили три рейса

КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в аэропорту Калининграда Храброво спокойная, скопления пассажиров нет, на вылет и прилет задерживаются 22 рейса, еще три отменены, сообщает пресс-служба авиагавани.
«На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается. В настоящее время на прилёт и вылет задерживаются 22 рейса, отменены три», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре авиагавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. На вылет — в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.