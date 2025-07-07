Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле

По словам Тихончука, с начала года Евпаторию посетили уже 178 тысяч гостей. А прямо сейчас на этом курорте отдыхает 17 000 человек, и турсезон набирает обороты.
Идет рост (числа туристов — ред.) на 17 — 20% по отношению к предыдущему году. Средняя загрузка сегодня по отелям 75−76% так же и по санаториям.
Он отметил, что на сегодняшний день в Евпатории работает 35 санаториев и 71 гостиница. При этом евпаторийское побережье гости выбирают как правило для семейного отдыха с детьми, к чему располагает и инфраструктура, и атмосфера.
«Наши песчаные, неглубокие пляжи, в первую очередь, к этому располагают… И для детей у нас организована в Евпатории достаточно разветвленная инфраструктура. Это и аквапарк, и дельфинарий самый большой в Крыму, и аквариум, и колеса обозрения — не одно в городе», — сказал Тихончук.
«И если в недалекие 90-е был формат дискотек до пяти утра, на что жаловались отдыхающие, то сегодня Евпатория пришла к тому, что это спокойный семейный курорт. В одиннадцати вечера курорт уже спит, все уходит на “стоп”. То есть без всякого шума и громкой музыки. Нормальная очень получается инфраструктура с точки зрения отдыха для семьи», — добавил он.
По словам Тихончука, как показывает статистика, многим семьям из разных регионов России так нравится отдых в Евпатории, что они как правило заранее бронируют места в отелях и санаториях, а потом снова едут на следующий год, то есть «идет возвратность туризма».
Помимо комфорта и безопасности этому способствует и то, что стоимость отдыха в Евпатории существенно ниже, чем на курортах ЮБК, считает Тихончук.
«У нас ценник пониже, чем на Южном берегу Крыма. В Евпаторию едут люди, скажем так, немножко с другими деньгами. Но это не говорит о том, что у нас ниже уровень сервиса. Просто бизнес реально все понимает и выстраивает ценовую политику», — сказал он.
В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста.
При этом Евпатория продолжает очень активно развиваться и как курортный регион, и как город для жизни, подчеркнул Тихончук. Свидетельством тому 18 инвестпроектов на общую сумму 118 миллиардов рублей.
«Живу уже очень много лет в Евпатории, и такого количества башенных кранов, которые сегодня наблюдаю на нашем евпаторийском побережье, за последние 40 лет точно не помню», — заметил Тихончук.
Причем речь идет не только о строительстве жилья и апартаментов, уточнил он.
«Это и агропромышленные комплексы, и промышленное производство. Это и инвестиции в спорт — порядка 180 миллионов обозначено сегодня инвестпроект по строительству дополнительных футбольных полей. То есть Евпатория, как и вся республика, очень динамично развивается», — резюмировал Тихончук.
Возле Мойнакского озера в Евпатории строят детский сад.
Ранее сообщалось, что Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле.