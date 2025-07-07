Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле

«И если в недалекие 90-е был формат дискотек до пяти утра, на что жаловались отдыхающие, то сегодня Евпатория пришла к тому, что это спокойный семейный курорт. В одиннадцати вечера курорт уже спит, все уходит на “стоп”. То есть без всякого шума и громкой музыки. Нормальная очень получается инфраструктура с точки зрения отдыха для семьи», — добавил он.