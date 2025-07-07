До конца недели в Уфе ограничат движение по проспекту Салавата Юлаева

В Уфе из-за временно изменят организацию движения транспорта в связи с работами по устройству ливневой канализации. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 13 июля включительно будет закрыто движение под путепроводом по одной из четырех полос нечетной стороны проспекта Салавата Юлаева на перекрестке с улицей Айской.
Власти города просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.