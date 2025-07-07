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До конца недели в Уфе ограничат движение по проспекту Салавата Юлаева

В Уфе до 13 июля перекроют участок проспекта Салавата Юлаева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за временно изменят организацию движения транспорта в связи с работами по устройству ливневой канализации. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 13 июля включительно будет закрыто движение под путепроводом по одной из четырех полос нечетной стороны проспекта Салавата Юлаева на перекрестке с улицей Айской.

Власти города просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.

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