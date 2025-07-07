В Нижнем Новгороде выполнили первую операцию по пересадке сердца в 2025 году

В ночь с 27 на 28 июня в нижегородском кардиоцентре провели первую операцию по пересадке сердца. Благодаря трансплантации удалось спасти жизнь 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Операция прошла под руководством врача-кардиохирурга Виктора Вайкина. Он рассказал, что впервые пациент обратился в кардиоцентр еще три года назад. С этого момент мужчина постоянно получал терапию, однако состояние продолжало ухудшаться. В 2024 году выяснилось, что сердце и мозг пациента получают недостаточно крови, и единственный шанс спасти мужчину — пересадка сердца. Его сразу же внесли в лист ожидания донорского сердца.
В период ожидания операции пациент находился в тяжелом состоянии — больному постоянно требовалась интенсивная терапия. Как только появилось подходящее сердце, мужчину сразу направили на операцию. Уже спустя 10 часов после трансплантации пациент смог самостоятельно дышать и разговаривать, еще через сутки начал принимать пищу и садиться.
Главный врач кардиоцентра Антон Максимов отметил, что порой трансплантация — единственный способ спасти жизнь пациента. Ранее таких больных отправляли в московские клиники. Сейчас в регионе есть все ресурсы для проведения подобных операций — обученный персонал и современное оборудование. Уже проведено четыре пересадки сердца.
Повышение качества и доступности медицины являются одними из важных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».