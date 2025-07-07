В Нижнем Новгороде выполнили первую операцию по пересадке сердца в 2025 году

Операция прошла под руководством врача-кардиохирурга Виктора Вайкина. Он рассказал, что впервые пациент обратился в кардиоцентр еще три года назад. С этого момент мужчина постоянно получал терапию, однако состояние продолжало ухудшаться. В 2024 году выяснилось, что сердце и мозг пациента получают недостаточно крови, и единственный шанс спасти мужчину — пересадка сердца. Его сразу же внесли в лист ожидания донорского сердца.