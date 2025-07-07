Ученые выяснили: гулять по торговым центрам полезно для мозга

С помощью двухфотонной микроскопии специалисты наблюдали за реакцией тысяч нейронов в разных областях зрительной коры до и после обучения. Оказалось, что большинство изменений в нейронной активности повторились и у тех, кто просто наблюдал за стимулами без задачи. Это указывает на то, что значительная часть нейронной пластичности формируется именно через неявное, неконтролируемое обучение.