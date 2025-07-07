Из-за адской жары вводятся ограничения на дорогах Молдовы: Переходим на ночной режим

Правительство ввело ограничения на движение для большегрузного транспорта весом более 12 тонн с 10:00 до 20:00 из-за жары.
Исключениями являются перевозка людей, скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные вмешательства и другие ситуации предусмотренные в Приказе о временном ограничении.
Национальное агентство автомобильного транспорта и Генеральный инспекторат полиции будут контролировать соблюдение данных мер и применять санкции в случае нарушения.
В то же время Государственная администрация автомобильных дорог обеспечивает постоянное патрулирование национальных дорог, соответствующее обозначение на затронутых участках и оперативное реагирование с проведением ремонтных работ при необходимости.
Напомним, что в Молдове с 6 по 8 июля действует оранжевый код жары.
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