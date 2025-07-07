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Из-за адской жары вводятся ограничения на дорогах Молдовы: Переходим на ночной режим

Исключения из этих ограничений составляют перевозки пассажиров, скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Правительство ввело ограничения на движение для большегрузного транспорта весом более 12 тонн с 10:00 до 20:00 из-за жары.

Исключениями являются перевозка людей, скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные вмешательства и другие ситуации предусмотренные в Приказе о временном ограничении.

Национальное агентство автомобильного транспорта и Генеральный инспекторат полиции будут контролировать соблюдение данных мер и применять санкции в случае нарушения.

В то же время Государственная администрация автомобильных дорог обеспечивает постоянное патрулирование национальных дорог, соответствующее обозначение на затронутых участках и оперативное реагирование с проведением ремонтных работ при необходимости.

Напомним, что в Молдове с 6 по 8 июля действует оранжевый код жары.

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