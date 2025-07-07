Школы Волгоградской области переходят на единый стандарт обучения

Среди нововведений — единое расписание уроков, чтобы обеспечить одинаковый темп изучения программы во всех школах. При этом учебные заведения смогут адаптировать эти стандарты под свои особенности.
С 1 сентября предполагается снижение учебной нагрузки и сокращение числа контрольных и проверочных работ — они не должны занимать больше 10% учебного времени. Произойдут изменения в преподавании предметов «История» и «Обществознание». В частности, в 6−7-х классах предмет «Обществознание» вообще исключат из расписания, а для 8−9-х классов его сохранят в прежнем формате.
В новом учебном году будет практиковаться нормирование домашних заданий. Минпросвещения обязывает школы следить за объемом домашних заданий и давать достаточно времени на сложные работы — например, на подготовку рефератов и презентаций. Для младших классов установлены жесткие временные рамки: 1-й класс — не более 1 часа в день, 2−3-й классы — до 1,5 часа, 4-й класс — максимум 2 часа.
Кроме того, в школах начнут ставить оценки за поведение. В 2025 году соответствующий пилотный проект будет реализовываться в 7 регионах России (Волгоградская область в их число не вошла), а в 2026 году оценки за поведение школьникам будут ставить повсеместно.
Также приказом Минпросвещения закреплен перечень (кодификатор) проверяемых требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ при проведении федеральных и региональных процедур оценки качества образования.