Школы Волгоградской области переходят на единый стандарт обучения

С 1 сентября предполагается снижение учебной нагрузки и сокращение числа контрольных и проверочных работ — они не должны занимать больше 10% учебного времени. Произойдут изменения в преподавании предметов «История» и «Обществознание». В частности, в 6−7-х классах предмет «Обществознание» вообще исключат из расписания, а для 8−9-х классов его сохранят в прежнем формате.