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Школы Волгоградской области переходят на единый стандарт обучения

С 1 сентября 2025 года во всех школах Волгоградской области, как и по всей России, будет введен единый стандарт обучения, утвержденный приказом Минпросвещения России № 704. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди нововведений — единое расписание уроков, чтобы обеспечить одинаковый темп изучения программы во всех школах. При этом учебные заведения смогут адаптировать эти стандарты под свои особенности.

С 1 сентября предполагается снижение учебной нагрузки и сокращение числа контрольных и проверочных работ — они не должны занимать больше 10% учебного времени. Произойдут изменения в преподавании предметов «История» и «Обществознание». В частности, в 6−7-х классах предмет «Обществознание» вообще исключат из расписания, а для 8−9-х классов его сохранят в прежнем формате.

В новом учебном году будет практиковаться нормирование домашних заданий. Минпросвещения обязывает школы следить за объемом домашних заданий и давать достаточно времени на сложные работы — например, на подготовку рефератов и презентаций. Для младших классов установлены жесткие временные рамки: 1-й класс — не более 1 часа в день, 2−3-й классы — до 1,5 часа, 4-й класс — максимум 2 часа.

Кроме того, в школах начнут ставить оценки за поведение. В 2025 году соответствующий пилотный проект будет реализовываться в 7 регионах России (Волгоградская область в их число не вошла), а в 2026 году оценки за поведение школьникам будут ставить повсеместно.

Также приказом Минпросвещения закреплен перечень (кодификатор) проверяемых требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ при проведении федеральных и региональных процедур оценки качества образования.