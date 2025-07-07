Пулково обслужил 235 рейсов после снятия ограничений на полеты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» после снятия ограничений уже обслужил 235 рейсов и почти 35 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).
«Обслужено 235 рейсов и практически 35 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным на 12.00 мск в «Пулково» задержано на два и более часов 97 рейсов; с запасных аэродромов ожидается возвращение в Петербург 4 бортов.
Аэропорт «Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. Всего в понедельник планируется обслужить более 86 тысяч человек — это превосходит рекорд “Пулково” 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день.