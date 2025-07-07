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Пулково обслужил 235 рейсов после снятия ограничений на полеты

Пулково после снятия ограничений обслужил 235 рейсов и почти 35 тысяч пассажиров.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» после снятия ограничений уже обслужил 235 рейсов и почти 35 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).

«Обслужено 235 рейсов и практически 35 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на 12.00 мск в «Пулково» задержано на два и более часов 97 рейсов; с запасных аэродромов ожидается возвращение в Петербург 4 бортов.

Аэропорт «Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. Всего в понедельник планируется обслужить более 86 тысяч человек — это превосходит рекорд “Пулково” 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день.