«Мы ограничивали доступ»: курилки Пулково не выдержали наплыва пассажиров

Об этом 7 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».
«Курилка не рассчитана на такое интенсивное использование. Ее приходилось закрывать. Мы ограничивали доступ в нее. Она рассчитана только на шесть посетителей. К сожалению, при более интенсивном использовании запах табака ощущается в терминале», — уточнили в пресс-службе компании и добавили, что в один момент пришлось вызвать на подмогу группу быстрого реагирования.
Многие выражали свое недовольство, относительно платного входа в курилку, который недавно был введен в аэропорту. Однако варианты мест, где можно покурить, все-таки были. В пресс-службе компании уточнили, что 6 июля у пассажиров, находящихся в «стерильной» зоне аэропорта, была возможность выйти в общую зону или на улицу, захватив с собой посадочный талон и потом вернуться обратно.
Напомним, что с 1 июля курилки в Пулково стали платными. Вход в курительную зону теперь стоит 500 рублей.