«Мы ограничивали доступ»: курилки Пулково не выдержали наплыва пассажиров

Многие выражали свое недовольство, относительно платного входа в курилку, который недавно был введен в аэропорту. Однако варианты мест, где можно покурить, все-таки были. В пресс-службе компании уточнили, что 6 июля у пассажиров, находящихся в «стерильной» зоне аэропорта, была возможность выйти в общую зону или на улицу, захватив с собой посадочный талон и потом вернуться обратно.