Аэропорт Усть-Илимска удвоил пассажиропоток

Аэропорт Усть-Илимска за последний год стал обслуживать в два раза больше пассажиров — теперь это около 800 человек в месяц против 400 ранее. Об этом рассказал министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов на выездном совещании с участием председателя Заксобрания Александра Ведерникова и мэра города Эдуарда Симонова.