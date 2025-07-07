Аэропорт Усть-Илимска удвоил пассажиропоток

Аэропорт Усть-Илимска за последний год стал обслуживать в два раза больше пассажиров — теперь это около 800 человек в месяц против 400 ранее. Об этом рассказал министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов на выездном совещании с участием председателя Заксобрания Александра Ведерникова и мэра города Эдуарда Симонова.
— Развитие аэропорта Усть-Илимска критически важно для транспортной доступности северных районов области. По поручению губернатора Игоря Кобзева мы готовим модернизацию инфраструктуры, чтобы принимать самолеты вместимостью более 50 пассажиров, — пояснил Лобанов.
Сейчас рассматривается запуск регулярных рейсов в Красноярск, Новосибирск и Омск. Для этого аэропорт планируют оборудовать современной радиомаячной системой посадки — это повысит безопасность и сократит количество отменных из-за погоды рейсов. Уже подана заявка в профильную госкорпорацию, ведутся переговоры с Росавиацией по поводу установки светосигнального оборудования. Кстати, к 2026 году власти обещают организовать удобный маршрут из города до аэропорта.
Напомним, аэропорт Усть-Илимска долгое время находился в заброшенном состоянии, работы по его восстановлению начались в 2013 году. В 2024 воздушная гавань получила статус гражданского аэропорта класса «Г», а с апреля 2025-го местная авиакомпания запустила регулярные рейсы на 48-местном Ан-24 — они выполняются четыре раза в неделю. Ранее использовались маленькие самолеты L-410 всего на 10 пассажиров.
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