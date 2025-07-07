Как Павел Дуров создал «ВКонтакте», Telegram и стал долларовым миллиардером

В то время работоспособность серверов обеспечивал брат Дурова Николай, который учился в Институте математики общества Макса Планка. Но на стабильную работу проекта требовались миллионы долларов, поэтому 24,99% «ВКонтакте» были проданы венчурному фонду DST (из него позже выросла Mail.Ru Group). По словам Дурова, основатель фонда Юрий Мильнер сам проявил инициативу, просил меньше остальных и почти не вмешивался в дела компании. Создатель социальной сети неоднократно отмечал, что стартап работает без рекламы и долго не хотел вводить платные услуги во «ВКонтакте». Но с ростом трат в социальной сети появилась возможность повышать личный рейтинг за деньги и покупать виртуальные подарки. Ко времени первого заключенного рекламного контракта сайт превратился в открытую социальную сеть, где регистрировались не только студенты вузов. При этом цель «ВКонтакте» заключалась в привлечении как можно большего количества пользователей, а не в получении выручки с каждого зарегистрировавшегося.