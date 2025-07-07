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В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения

В Сеченовском университете применили новые методы лечения алопеции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Несколько методик лечения алопеции применили в рамках инновационной научной школы прикладной дерматологии в Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Андрогенная алопеция — это самое распространенное заболевание волос. По статистике в Европе оно беспокоит от 80% до 90% мужчин и до 50% женщин. Причиной ее появления считается повышенная чувствительность волосяного фолликула к андрогенам, то есть мужским гормонам, а именно к тестостерону.

«Трансплантация взятых у пациента регенеративных клеток и инъекции экзосом, способных запустить процесс восстановления волос — такие передовые методы лечения андрогенетической алопеции разрабатывают, исследуют и применяют в Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что исследования проводят при поддержке программы развития Сеченовского Университета на 2025−2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030».