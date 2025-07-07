В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения

Андрогенная алопеция — это самое распространенное заболевание волос. По статистике в Европе оно беспокоит от 80% до 90% мужчин и до 50% женщин. Причиной ее появления считается повышенная чувствительность волосяного фолликула к андрогенам, то есть мужским гормонам, а именно к тестостерону.