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Житель Самары продает танковое формирование из монет на 290 миллионов рублей

Коллекционер из Самары предлагает купить танковое формирование из монет за 290 миллионов рублейВ Самаре появился необычный лот коллекция из 11 миниатюрных моделей танков, выполненных исключительно из реальных российских монет разного достоинства, от копеек до рублей.

В Самаре появился необычный лот — коллекция из 11 миниатюрных моделей танков, выполненных из реальных российских монет разного достоинства: от копеек до рублей. Автор коллекции разместил объявление на популярном сервисе и предлагает приобрести свои творения за 290 миллионов рублей.

Продаются модели в двух вариантах исполнения: пять выполнены из, предположительно, рублевых монет, остальные шесть — из мелочи. Коллекция украшена металлическими трубками, которые имитируют пушки. Стол-подставка выполнен из бумажных денег.

Судя по похожим объявлениям, автор коллекции продаёт её в разных вариациях и за разные суммы. Самые дешевые предложения начинаются от 28−30 миллионов рублей за один экземпляр.

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