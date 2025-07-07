Житель Самары продает танковое формирование из монет на 290 миллионов рублей

В Самаре появился необычный лот — коллекция из 11 миниатюрных моделей танков, выполненных из реальных российских монет разного достоинства: от копеек до рублей. Автор коллекции разместил объявление на популярном сервисе и предлагает приобрести свои творения за 290 миллионов рублей.
Продаются модели в двух вариантах исполнения: пять выполнены из, предположительно, рублевых монет, остальные шесть — из мелочи. Коллекция украшена металлическими трубками, которые имитируют пушки. Стол-подставка выполнен из бумажных денег.
Судя по похожим объявлениям, автор коллекции продаёт её в разных вариациях и за разные суммы. Самые дешевые предложения начинаются от 28−30 миллионов рублей за один экземпляр.
Понравилась новость? Тогда не забудьте подписаться на телеграм-канал «МК в Самаре», в котором оперативно публикуются самые интересные новости Самары и области. А для тех, кому удобнее читать новости в Дзене, мы также создали в нём свой канал.