У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста днем в понедельник, составило около 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
В понедельника у Крымского моста на въезд в Крым скопилось 950 машин, в 8.00 число автомобилей выросло до 1050, сообщал ранее инфоцентр.
«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.», — говорится в публикации.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.