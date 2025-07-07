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У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин

У Крымского моста скопилось около 1,5 тыс автомобилей.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста днем в понедельник, составило около 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

В понедельника у Крымского моста на въезд в Крым скопилось 950 машин, в 8.00 число автомобилей выросло до 1050, сообщал ранее инфоцентр.

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.», — говорится в публикации.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.