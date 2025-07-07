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Столичную «Комаровку» ждет реконструкция

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Утверждена концепция реконструкции крытого Комаровского рынка, сообщил гендиректор ГП «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий.

Источник: КТУП Комаровский рынок

По его словам, согласно планам, работы на торговом объекте в белорусской столице продлятся всего два года. На время их проведения крытый рынок не станут закрывать.

Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов. Она включает в себя замену практически всех витрин — около 380 штук, а также расширение зоны обслуживания.

цитирует Николая Хмельницкого информационное агентство «Минск-Новости»

Гендиректор торгового объекта уточнил, что в планах также значится установка дополнительного холодильного оборудования. Современное освещение не только преобразит внешний вид рынка, но и упростит навигацию. Стартуют работы с мясных рядов.

Столичное предприятие «Минский Комаровский рынок» помимо самой «Комаровки» включает в себя рынки в Курасовщине и Чижовке. На «Комаровке» в настоящее время занято 82% торговых мест, в Чижовке — 83%, а в Курасовщине — 65%.