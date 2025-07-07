Столичную «Комаровку» ждет реконструкция

По его словам, согласно планам, работы на торговом объекте в белорусской столице продлятся всего два года. На время их проведения крытый рынок не станут закрывать.
Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов. Она включает в себя замену практически всех витрин — около 380 штук, а также расширение зоны обслуживания.
Гендиректор торгового объекта уточнил, что в планах также значится установка дополнительного холодильного оборудования. Современное освещение не только преобразит внешний вид рынка, но и упростит навигацию. Стартуют работы с мясных рядов.
Столичное предприятие «Минский Комаровский рынок» помимо самой «Комаровки» включает в себя рынки в Курасовщине и Чижовке. На «Комаровке» в настоящее время занято 82% торговых мест, в Чижовке — 83%, а в Курасовщине — 65%.