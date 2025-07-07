Столичную «Комаровку» ждет реконструкция

Столичное предприятие «Минский Комаровский рынок» помимо самой «Комаровки» включает в себя рынки в Курасовщине и Чижовке. На «Комаровке» в настоящее время занято 82% торговых мест, в Чижовке — 83%, а в Курасовщине — 65%.