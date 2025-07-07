Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, направленные на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), а второй — в закон об ООО, позволяющий не применять преимущественное право покупки доли или ее части в таком хозяйственном обществе, если такая возможность предусмотрена в его уставе.
Закон, вносящий изменения в ГК, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а изменения в закон об ООО — с 1 сентября 2025 года.
Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Причем они могут рассматривать предложение о приобретении доли в срок до 30 дней. И лишь после получения их письменного отказа от покупки доли ее можно продавать третьему лицу.
Изменения в ГК позволяют участникам ООО воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли другого участника общества, «если уставом общества не предусмотрено иное». Изменения в закон об ООО допускают включение в его устав положений о неприменении преимущественного права покупки доли или ее части в отношении всех или отдельных его участников.
Положение о неприменении преимущественного права может быть внесено в устав при учреждении ООО или при внесении изменений в устав. За его принятие должны проголосовать на общем собрании все участники общества. А для исключения такого положения из устава должно быть подано не менее двух третей голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом.