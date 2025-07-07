Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО

Положение о неприменении преимущественного права может быть внесено в устав при учреждении ООО или при внесении изменений в устав. За его принятие должны проголосовать на общем собрании все участники общества. А для исключения такого положения из устава должно быть подано не менее двух третей голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом.