В Омске третья попытка продажи Камергерского переулка завершилась неудачей

Третья попытка продать комплекс недвижимости в Камергерском переулке на Любинском проспекте в Омске снова не принесла результата. Торги, запланированные на 3 июля на площадке «Российского аукционного дома», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
На продажу выставлялась 100-процентная доля в уставном капитале компании «Атриум», владеющей коммерческими помещениями и земельным участком. Начальная стоимость лота составляла 350 миллионов рублей. В перечень объектов входили здания с активно работающими арендаторами: рестораны, кафе, магазины и другие заведения. Среди них — винный ресторан Dvorik, кондитерская «Люклер», кофейня Skuratov, шаверма-бар «Лаваш» и другие популярные места.
Комплекс включает помещения по адресам: улица Бударина, 3 и 3в; улица Ленина, 11, 13 и 13а. Также в лот вошли известная «Стекляшка» и свободный земельный участок. Несмотря на привлекательность объектов, ни одна из предыдущих попыток продажи не вызвала интереса у покупателей. Ранее мы писали, что омичка смогла отсудить у соседей почти миллион за пожар и порчу имущества.