В Омске третья попытка продажи Камергерского переулка завершилась неудачей

Комплекс включает помещения по адресам: улица Бударина, 3 и 3в; улица Ленина, 11, 13 и 13а. Также в лот вошли известная «Стекляшка» и свободный земельный участок. Несмотря на привлекательность объектов, ни одна из предыдущих попыток продажи не вызвала интереса у покупателей. Ранее мы писали, что омичка смогла отсудить у соседей почти миллион за пожар и порчу имущества.