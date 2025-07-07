Уфимцы получили ошибочные платежки за водоснабжение

«Уфаводоканал» начислил гражданам лишние пени из-за технического сбоя. Об этом предприятие сообщило на своем официальном сайте.
По словам представителей компании, из-за неполадок программного обеспечения, потребители получили квитанции с пени, которые ранее уже были оплачены.
Предприятие принесло извинения за возникшие у граждан неудобства. Компания объяснила, что указанные пени оплачивать не нужно, а ошибочные начисления будут скорректированы.
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