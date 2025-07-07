Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция Комаровки продлится два года, но крытый рынок не закроют

Гендиректор сказал о реконструкции Комаровского рынка, которая займет два года.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция Комаровки продлится два года, но крытый рынок не закроют. Об этом рассказал генеральный директор минского Комаровского рынка Николай Хмельницкий, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам гендиректора, во время реконструкции, которая, как предполагается, займет два года, крытый рынок закрываться не будет.

— Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов, — отметил Хмельницкий.

Он уточнил, что реконструкция включает в себя замену практически всех витрин (их на рынке примерно 380), расширение зоны обслуживания. Генеральный директор добавил, что планируется установка дополнительного холодильного оборудования.

— Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция, — рассказал Николай Хмельницкий.

Тем временем власти сказали, как появилась идея ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.

Кстати, белорусская певица Ирина Дорофеева рассказала, где отметила свой день рождения: «Шаманю по жизни!».

Ранее мы писали, что белорусский и российский шоумен Дмитрий Шепелев подал заявление в загс.