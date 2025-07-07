Реконструкция Комаровки продлится два года, но крытый рынок не закроют. Об этом рассказал генеральный директор минского Комаровского рынка Николай Хмельницкий, сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам гендиректора, во время реконструкции, которая, как предполагается, займет два года, крытый рынок закрываться не будет.
— Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов, — отметил Хмельницкий.
Он уточнил, что реконструкция включает в себя замену практически всех витрин (их на рынке примерно 380), расширение зоны обслуживания. Генеральный директор добавил, что планируется установка дополнительного холодильного оборудования.
— Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция, — рассказал Николай Хмельницкий.
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