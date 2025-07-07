В Перми проходят общественные обсуждения

Изучить материалы к проекту можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района (ул. Кировоградская, 33), на сайте администрации Перми. Предложения и замечания по проекту примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).