В Перми проходят общественные обсуждения

До 9 июля на Публичном портале ИСОГД города Перми обсуждается проект схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав дома объекты недвижимого имущества, на ул. Богдана Хмельницкого, 82 в Кировском районе Перми.
Изучить материалы к проекту можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района (ул. Кировоградская, 33), на сайте администрации Перми. Предложения и замечания по проекту примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).
Также с 8 по 15 июля на Публичном портале ИСОГД пройдут общественные обсуждения, посвященные проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010013:3 — «магазины (4.4)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Бродовское кольцо, 121 в Свердловском районе.
Материалы к проекту можно изучить на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58), на сайте администрации Перми. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.