Стало известно, где в области отключат свет с 8 по 10 июля

08.07.2025 года с 11−00 до 17−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Московская, ул. Полевая).
08.07.2025 года с 11−00 до 17−00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Боголюбовка.
08.07.2025 с 11−00 до 16−00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Степная).
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мордвинка.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные дома.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
д. Большая Федоровка.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
п. Стрела.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
д. Павловка.
09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
д. Константиновка.
09.07.2025 года с 11:00 до 17:00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ст. Якушкино.
11.07.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Романовская).
10.07.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Малое Ермаково.
10.07.2025 с 9:00 до 16:00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Антипкино.
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.