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Стало известно, где в области отключат свет с 8 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

08.07.2025 года с 11−00 до 17−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Московская, ул. Полевая).

08.07.2025 года с 11−00 до 17−00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбовка.

08.07.2025 с 11−00 до 16−00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Степная).

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные дома.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

д. Большая Федоровка.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

д. Павловка.

09.07.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

д. Константиновка.

09.07.2025 года с 11:00 до 17:00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино.

11.07.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская).

10.07.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Малое Ермаково.

10.07.2025 с 9:00 до 16:00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.