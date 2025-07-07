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В Ростове запланировали строительство завода по производству автокомпонентов

Завод автокомпонентов с инвестициями в 500 млн рублей начнут строить в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону запланировали строительство завода по производству автокомпонентов. Инвестор потратит на новый объект около 500 млн рублей. Соглашение об этом подписали на промышленной выставке «Иннопром-2025», сообщают донские власти.

Планы будущего производства с инвестором обсудил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Оказалось, что на будущем заводе намерены наладить выпуск импортозамещающих выпускных систем для различных видов транспорта. На площади в 5 тысяч кв. метров собираются производить более 40 тысяч изделий в год. Объект оборудуют роботизированными линиями, также должны создать более 100 рабочих мест.

Кроме этого, уже в рамках другого соглашения, на Дону собираются создать мобильный сервис по ремонту автотехники. За 2,5 млрд рублей намерены организовать работу выездных бригад, поэтапно создать склады запчастей и построить сервисный центр. Должны открыть 225 новых рабочих мест.

Еще один инвестор рассматривает дальнейшую работу по возведению новых цехов и офисных помещений общей площадью в 3,5 тысячи кв. метров. В рамках проекта планируется выпуск оборудования для систем вентиляции и кондиционирования морских судов, освоение производства буровых замков и обновление полимерного производства. Объем инвестиций — около 300 млн рублей. Должны открыть 75 рабочих мест.

По словам Игоря Сорокина, общий объем инвестиций в рамках трех указанных проектов превысит 3,3 млрд рублей.

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