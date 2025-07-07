В Ростове запланировали строительство завода по производству автокомпонентов

Планы будущего производства с инвестором обсудил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Оказалось, что на будущем заводе намерены наладить выпуск импортозамещающих выпускных систем для различных видов транспорта. На площади в 5 тысяч кв. метров собираются производить более 40 тысяч изделий в год. Объект оборудуют роботизированными линиями, также должны создать более 100 рабочих мест.