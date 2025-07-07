Компании в РФ сократят премии или откажутся от них: кого это коснется

Во втором полугодии 2025 года российские компании начнут сокращать премии сотрудникам или вовсе откажутся от выплаты бонусов. Об этом заявила кандидат экономических наук, инвестор и преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина. «Вечерняя Москва» узнала у рекрутера, карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, с чем это связано и работники каких отраслей могут лишиться солидной части своего дохода.
По его словам, премии и бонусы выплачивают сотрудникам за достижение определенных результатов. А также когда компания является успешной, прибыльной и эффективной.
— На данный момент наблюдается период охлаждения российской экономики. Прибыль многих компаний сократилась. Высокая ставка Центрального банка не позволяет им развиваться с той скоростью, с которой они бы хотели. Даже если компания сама не берет банковские кредиты, то их могут брать клиенты. Соответственно охлаждение экономики делает компании менее эффективными и прибыльными, поэтому у многих организаций уже нет возможности выплачивать премии и бонусы сотрудникам, — сказал он.
Эксперт отметил, что не все компании успели вовремя среагировать на изменения в экономике, поэтому они будут отказываться от выплат премий и бонусов или платить их только за определенные достижения результатов.
— Сокращение премий будет зависеть от письменных договоренностей между работодателем и сотрудниками. Если работник выполняет ключевые показатели эффективности, то компания не может не заплатить за проделанную работу, — говорит Валинуров.
Специалист объяснил, что большинство россиян понимают, что сейчас в российской экономике не самый простой период и, вероятнее всего, будут лояльно относиться к позиции работодателя и сокращению премий.
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— Лишь небольшой процент сотрудников будет увольняться после невыплаты премий и бонусов. Особенно если человек находится на руководящей позиции, то новую работу ему найти будет довольно сложно в кратчайшие сроки. Это, наоборот, может сподвигнуть многих сотрудников более активно искать новое место, но не увольняться, пока не появится интересное предложение, — считает собеседник «ВМ».
По его мнению, отсутствие бонусов и премий не должно сильно повлиять на рынок труда.
— Это временная ситуация. Если работодатель выстраивал с сотрудниками крепкие и долгосрочные отношения, то они будут лояльны к его позиции и смогут подождать изменений к лучшему, — рассказал он.
Рекрутер считает, что на данный момент ключевыми драйверами российской экономики являются военно-промышленный комплекс и агросектор. А сектор строительства переживает не лучшие времена.
— У этих компаний наблюдается хорошая ситуация, и они будут продолжать выплачивать премии и бонусы сотрудникам. Сокращение выплат ждет строительные и девелоперские компании из-за высокой ключевой ставки ЦБ, потому что темпы строительства сокращаются, — заключил Валинуров.
Помимо этого, сокращение премий ждет те компании, которые живут на заемные деньги и испытывают падение объемов производства, поделился карьерный консультант.
Согласно постановлению правительства РФ, с 1 сентября 2025 года вступают в действие новые правила расчета среднего заработка. Они касаются выплат при увольнении, отпускных, больничных и командировочных. Подробнее о том, что изменилось, — в материале «Вечерней Москвы».