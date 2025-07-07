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Компании в РФ сократят премии или откажутся от них: кого это коснется

Во втором полугодии 2025 года российские компании начнут сокращать премии сотрудникам или вовсе откажутся от выплаты бонусов. Об этом заявила кандидат экономических наук, инвестор и преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина. «Вечерняя Москва» узнала у рекрутера, карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, с чем это связано и работники каких отраслей могут лишиться солидной части своего дохода.

Во втором полугодии 2025 года российские компании начнут сокращать премии сотрудникам или вовсе откажутся от выплаты бонусов. Об этом заявила кандидат экономических наук, инвестор и преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина. «Вечерняя Москва» узнала у рекрутера, карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, с чем это связано и работники каких отраслей могут лишиться солидной части своего дохода.

По его словам, премии и бонусы выплачивают сотрудникам за достижение определенных результатов. А также когда компания является успешной, прибыльной и эффективной.

— На данный момент наблюдается период охлаждения российской экономики. Прибыль многих компаний сократилась. Высокая ставка Центрального банка не позволяет им развиваться с той скоростью, с которой они бы хотели. Даже если компания сама не берет банковские кредиты, то их могут брать клиенты. Соответственно охлаждение экономики делает компании менее эффективными и прибыльными, поэтому у многих организаций уже нет возможности выплачивать премии и бонусы сотрудникам, — сказал он.

Эксперт отметил, что не все компании успели вовремя среагировать на изменения в экономике, поэтому они будут отказываться от выплат премий и бонусов или платить их только за определенные достижения результатов.

— Сокращение премий будет зависеть от письменных договоренностей между работодателем и сотрудниками. Если работник выполняет ключевые показатели эффективности, то компания не может не заплатить за проделанную работу, — говорит Валинуров.

Специалист объяснил, что большинство россиян понимают, что сейчас в российской экономике не самый простой период и, вероятнее всего, будут лояльно относиться к позиции работодателя и сокращению премий.

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— Лишь небольшой процент сотрудников будет увольняться после невыплаты премий и бонусов. Особенно если человек находится на руководящей позиции, то новую работу ему найти будет довольно сложно в кратчайшие сроки. Это, наоборот, может сподвигнуть многих сотрудников более активно искать новое место, но не увольняться, пока не появится интересное предложение, — считает собеседник «ВМ».

По его мнению, отсутствие бонусов и премий не должно сильно повлиять на рынок труда.

— Это временная ситуация. Если работодатель выстраивал с сотрудниками крепкие и долгосрочные отношения, то они будут лояльны к его позиции и смогут подождать изменений к лучшему, — рассказал он.

Рекрутер считает, что на данный момент ключевыми драйверами российской экономики являются военно-промышленный комплекс и агросектор. А сектор строительства переживает не лучшие времена.

— У этих компаний наблюдается хорошая ситуация, и они будут продолжать выплачивать премии и бонусы сотрудникам. Сокращение выплат ждет строительные и девелоперские компании из-за высокой ключевой ставки ЦБ, потому что темпы строительства сокращаются, — заключил Валинуров.

Помимо этого, сокращение премий ждет те компании, которые живут на заемные деньги и испытывают падение объемов производства, поделился карьерный консультант.

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 сентября 2025 года вступают в действие новые правила расчета среднего заработка. Они касаются выплат при увольнении, отпускных, больничных и командировочных. Подробнее о том, что изменилось, — в материале «Вечерней Москвы».