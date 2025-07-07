Компании в РФ сократят премии или откажутся от них: кого это коснется

— На данный момент наблюдается период охлаждения российской экономики. Прибыль многих компаний сократилась. Высокая ставка Центрального банка не позволяет им развиваться с той скоростью, с которой они бы хотели. Даже если компания сама не берет банковские кредиты, то их могут брать клиенты. Соответственно охлаждение экономики делает компании менее эффективными и прибыльными, поэтому у многих организаций уже нет возможности выплачивать премии и бонусы сотрудникам, — сказал он.