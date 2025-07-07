Омичи остались без наград на домашнем чемпионате России по мотокроссу

В городе Тара, 5 и 6 июля, прошел 4-й этап чемпионата и первенства России по мотокроссу. На старт вышли более 200 участников из 28 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.
На масштабное соревнование прибыли спортсмены из Омской, Белгородской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Калининградской, Московской, Владимировкой, Томской, Кемеровской, Калужской и Челябинской областей, республик Крым, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, ХМАО, ЯМАО, Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.
По итогам первенства победителями первенства России по мотокроссу стали: Тимофей Минеев (Свердловская область), Сергей Морозов (Свердловская область), Максим Хомицевич (Свердловская область), Иван Лепёхин (Свердловская область), Артем Карманов (Самарской область). Лидерами чемпионата России стали Алексей Орлов (Краснодарский край), Артемий Назаров (Москва) и Андрей Птахин (Владимировская область).