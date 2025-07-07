Ливни, крупный град и ураганный ветер. Какие опасные погодные явления фиксируют в Беларуси

По наблюдению специалиста, хотя бы один летний месяц в Беларуси напоминает о капризах погоды, в этом году таковым стал июнь. В первый месяц лета средняя температура воздуха составила 16,6 градуса, что на 0,4 градуса ниже климатической нормы. Вместе с тем, по словам сотрудника Белгидромета, июньский температурный режим оставался неоднородным, иногда отличался контрастными колебаниями.