Ливни, крупный град и ураганный ветер. Какие опасные погодные явления фиксируют в Беларуси

По наблюдению специалиста, хотя бы один летний месяц в Беларуси напоминает о капризах погоды, в этом году таковым стал июнь. В первый месяц лета средняя температура воздуха составила 16,6 градуса, что на 0,4 градуса ниже климатической нормы. Вместе с тем, по словам сотрудника Белгидромета, июньский температурный режим оставался неоднородным, иногда отличался контрастными колебаниями.
«Средняя температура воздуха за первую декаду июня была на 1,5 градуса выше нормы, остальные две декады оставались достаточно холодными, — заострила внимание начальник отдела. — Максимального значения в плюс 31,7 градуса температура воздуха достигла 6 июня на станциях Лельчицы и Брагин, а минимальная температура в июне была отмечена на станции Малорита 23 июня и составила 3,9 градуса выше ноля».
Вместе с тем первый месяц лета 2025 года был достаточно влажным, дожди шли часто. В июне отмечалось от 9 до 20 дней с осадками от 1 мм и более при норме 8−11 дней. В среднем по республике выпало 93 мм осадков, что соответствует 129% климатической нормы.
Кроме того, в первом полугодии по стране наблюдались опасные явления. Ольга Бакланова упомянула, что 4 мая на станции Славгород была зарегистрирована максимальная скорость ветра в 27 м/с. В отдельных районах республики 29 мая лили дожди, достигшие критерия опасного явления: на станции Нарочь за 12 часов выпало 66,5 мм осадков, а на гидропосту Лопатино — 70 мм. Более того, 5 июня на станции Марьина Горка метеорологи зафиксировали град диаметром 20 мм.
«Оглядываясь назад, можно сказать, что первая половина нынешнего года оказалась великолепной иллюстрацией того, насколько непредсказуемы могут быть погодные условия при глобальном изменении климата», — подытожила представитель Белгидромета.