Более 300 маршрутов активного туризма действуют в Беларуси

Как отметил Алексей Застенчик, активный туризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в туристической отрасли. Интерес к активным видам отдыха, таким как пешие и велопрогулки, водные путешествия и экотуризм, значительно возрос, в том числе востребован у иностранцев. Гости из-за рубежа, которые приезжают в Беларусь, часто планируют путешествие, включая в него велопрогулки, сплавы на байдарках, прогулки по экотропам.