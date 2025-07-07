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Более 300 маршрутов активного туризма действуют в Беларуси

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 маршрутов активного туризма действуют в Беларуси, сообщил на пресс-конференции «Перспективы активного туризма в Беларуси: от идей к реализации» ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Алексей Застенчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как отметил Алексей Застенчик, активный туризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в туристической отрасли. Интерес к активным видам отдыха, таким как пешие и велопрогулки, водные путешествия и экотуризм, значительно возрос, в том числе востребован у иностранцев. Гости из-за рубежа, которые приезжают в Беларусь, часто планируют путешествие, включая в него велопрогулки, сплавы на байдарках, прогулки по экотропам.

«Активный отдых становится все более популярным у молодежи. Всего в республике существует более 300 пеших, конных, водных, велосипедных маршрутов туристических путешествий», — отметил Алексей Застенчик.

Он напомнил, что июль объявлен в стране месяцем активного туризма. В этот период пройдут различные мероприятия, направленные на продвижение этого направления: семинары, тренинги, акции, конкурсы. На информационном портале belarus.travel, на сайте Национального агентства по туризму размещены данные об организациях, которые работают в сфере активного туризма: организуют прокат спортинвентаря, реализуют пешеходные прогулки по экотропам, сплавы, водные, конные, велосипедные прогулки по маршрутам, веревочные парки, зиплайны, трассы для квадроциклов и багги и др.

Неделя с 7 по 13 июля посвящена пешему туризму, с 14 по 20 июля — велотуризму, с 21 по 27 июля — водному туризму. В регионах организуют походы, велопробеги, велофестивали, экскурсии на велосипедах, а также конкурсы и акции для любителей двухколесного транспорта. Белорусские реки и озера станут площадкой для байдарочных сплавов, водных прогулок, рыболовных турниров и других водных приключений.

Одним из самых заметных событий станет велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Алексей Застенчик обратил внимание, что активный туризм по международной классификации можно отнести к приключенческому туризму. В этом году Беларусь впервые приняла участие в престижном международном конкурсе Best Tourism Villages — 2025, организованном ООН Туризм (ранее — ЮНВТО). Конкурс направлен на поддержку и признание уникальных сельских территорий, демонстрирующих приверженность устойчивому развитию туризма, сохранению культурного наследия и традиций. Белорусским участником стала деревня Погост Житковичского района, где в том числе проводятся сплавы на байдарках.

Также специалист пригласил всех желающих принять участие в республиканском конкурсе социальной рекламы «#ПознайБеларусь», чтобы в том числе продвигать активный туризм.

«С каждым годом видим заинтересованность белорусов в посещении новых объектов, в сплавах на байдарках. Большую работу по популяризации активного туризма проводят туристические информационные центры, предлагают разнообразные маршруты. Работает и “сарафанное радио”, — отметил Алексей Застенчик.

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