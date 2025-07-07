В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple

Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.