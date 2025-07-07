МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Теперь Apple не сможет препятствовать появлению и использованию RuStore на смартфонах и планшетах. Через него пользователи смогут приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.
Гаджеты должны обеспечивать возможность:
установки и обновления приложений;платежей в них с использованием RuStore.
Для этого ввели запрет на:
ограничение установки и обновления программ из сторонних источников;блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения;навязывание ценовой политики разработчикам;ограничение способов оплаты в приложениях.
Изменения должны пресечь действия зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.
Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.