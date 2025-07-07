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В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple

Путин подписал закон, запрещающий Apple препятствовать установке RuStore.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Теперь Apple не сможет препятствовать появлению и использованию RuStore на смартфонах и планшетах. Через него пользователи смогут приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Гаджеты должны обеспечивать возможность:

установки и обновления приложений;платежей в них с использованием RuStore.

Для этого ввели запрет на:

ограничение установки и обновления программ из сторонних источников;блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения;навязывание ценовой политики разработчикам;ограничение способов оплаты в приложениях.

Изменения должны пресечь действия зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.

Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.