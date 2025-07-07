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В Казани не хватает дворников из-за долгов жителей за ЖКУ

Не хватает порядка 700 рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В Казани остро не хватает дворников из-за долгов горожан за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил замруководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

Сейчас в штате находятся 1,5 тысячи дворников при нормативе в 2,2 тысячи сотрудников. Они обслуживают 4,2 тысячи многоквартирных домов суммарной площадью свыше 22 миллионов квадратных метров.

Ближе к зиме количество дворников традиционно уменьшается еще на 20%, что усугубляет ситуацию. Работа уборщиков также усложняется из-за масштабного благоустройства дворов. Дорогая уличная мебель и малые архитектурные формы требуют определенного подхода в уборке.

Напомним, жители Татарстана могут оценить качество вывоза мусора. Для этого необходимо пройти анкетирование.