В Казани не хватает дворников из-за долгов жителей за ЖКУ

Ближе к зиме количество дворников традиционно уменьшается еще на 20%, что усугубляет ситуацию. Работа уборщиков также усложняется из-за масштабного благоустройства дворов. Дорогая уличная мебель и малые архитектурные формы требуют определенного подхода в уборке.