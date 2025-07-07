Под Чаусами на Купалье мальчик упал в костер, столкнувшись с другим ребенком

Согласно информации, вечером 6 июля 2025 года в больницу с ожогами был доставлен ребенок 2017 года рождения. Установлено, что мальчик вместе с родителями был на праздновании Купалья, которое проходило в агрогородке Горбовичи. В МЧС отметили, что дети бегали, играли и веселились. Но в какой-то момент мальчик столкнулся с другим ребенком и упал в костер.