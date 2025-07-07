Под Чаусами на Купалье мальчик упал в костер, столкнувшись с другим ребенком. Подробности рассказали БелТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, вечером 6 июля 2025 года в больницу с ожогами был доставлен ребенок 2017 года рождения. Установлено, что мальчик вместе с родителями был на праздновании Купалья, которое проходило в агрогородке Горбовичи. В МЧС отметили, что дети бегали, играли и веселились. Но в какой-то момент мальчик столкнулся с другим ребенком и упал в костер.
Тем временем под Лидой одежда загорелась на 11-летнем мальчике, когда он сжигал мусор в печи.
Ранее МЧС сообщило, что бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами.
Кстати, СК назвал причину возгорания в деревне под Пуховичами, где погибли бабушка с внучкой: «Пожар возник в результате поджога».