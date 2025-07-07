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Самарские школьники обучаются управлению беспилотниками в рамках нацпроекта

В Самарской области школьники 6−8 классов осваивают навыки управления дронами в рамках профильной смены «Инженеры будущего».

В Самарской области школьники 6−8 классов осваивают навыки управления дронами в рамках профильной смены «Инженеры будущего».

Мастер-классы были организованы в рамках проекта «Билет в будущее», который с этого года вошел в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Учащиеся управляли виртуальными дронами в техническом симуляторе и пробовали себя в профессии оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также соревновались в скорости пилотирования БПЛА.

Ранее мы сообщали о том, что межвузовский кампус в Самаре может заняться развитием беспилотных авиационных систем.

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