Самарские школьники обучаются управлению беспилотниками в рамках нацпроекта

В Самарской области школьники 6−8 классов осваивают навыки управления дронами в рамках профильной смены «Инженеры будущего».
Мастер-классы были организованы в рамках проекта «Билет в будущее», который с этого года вошел в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Учащиеся управляли виртуальными дронами в техническом симуляторе и пробовали себя в профессии оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также соревновались в скорости пилотирования БПЛА.
Ранее мы сообщали о том, что межвузовский кампус в Самаре может заняться развитием беспилотных авиационных систем.
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