Белгидромет сказал про ураганы и град диаметром 20 миллиметров в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова, пишет БелТА.
Специалист обратила внимание, что в первом полугодии 2025 года в стране наблюдались опасные явления. Бакланова уточнила: 4 мая на станции Славгород зафиксировали максимальную скорость ветра, которая составила 27 метров в секунду.
Представитель Белгидромета заявила, что в отдельных районах Беларуси 29 мая прошли дожди, которые смогли достигнуть опасного явления. Так, на станции Нарочь за 12 часов выпало 66,5 миллиметра осадков, а на гидропосту Лопатино — 70 миллиметров.
Ольга Бакланова также отметила, что 5 июня на станции Марьина Горка специалисты зафиксировали град диаметром 20 миллиметров.
— Оглядываясь назад, можно сказать, что первая половина нынешнего года оказалась великолепной иллюстрацией того, насколько непредсказуемы могут быть погодные условия при глобальном изменении климата, — подчеркнула начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга.
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