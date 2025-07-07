Белгидромет сказал про ураганы и град диаметром 20 миллиметров в Беларуси в 2025

— Оглядываясь назад, можно сказать, что первая половина нынешнего года оказалась великолепной иллюстрацией того, насколько непредсказуемы могут быть погодные условия при глобальном изменении климата, — подчеркнула начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга.