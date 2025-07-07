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Путин подписал закон о праве МЧС создавать экспертные комиссии

Путин наделил МЧС правом создавать в территориальных органах экспертные комиссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин закон о праве МЧС РФ создавать в территориальных органах экспертные комиссии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, МЧС наделяется полномочием по созданию в территориальных органах экспертных комиссий, задачей которых будет выработка предложений, направленных на совершенствование функций системы обеспечения пожарной безопасности, повышение эффективности деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Спасатели также займутся оценкой причин, факторов, условий, повлекших возникновение пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий.