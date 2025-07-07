Путин подписал закон о праве МЧС создавать экспертные комиссии

Согласно закону, МЧС наделяется полномочием по созданию в территориальных органах экспертных комиссий, задачей которых будет выработка предложений, направленных на совершенствование функций системы обеспечения пожарной безопасности, повышение эффективности деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий.