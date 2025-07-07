Энергетики «Т Плюс» готовят к зиме Березниковскую ТЭЦ-2

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит плановые ремонтные работы на Березниковской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. В связи с этим на период с 07 по 13 июля отключено горячее водоснабжение в левобережной части Березников. Мероприятия необходимы для надёжной подачи тепла будущей зимой.