Энергетики «Т Плюс» готовят к зиме Березниковскую ТЭЦ-2

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит плановые ремонтные работы на Березниковской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. В связи с этим на период с 07 по 13 июля отключено горячее водоснабжение в левобережной части Березников. Мероприятия необходимы для надёжной подачи тепла будущей зимой.
В сжатые сроки на Березниковской ТЭЦ-2 пройдёт ремонт газорегуляторного пункта и поверка узлов учёта газа. Это необходимо для надёжной подачи топлива на станцию и эффективной работы энергообъекта. Также запланирована ревизия запорной арматуры на главном паропроводе и ремонт подпиточного узла тепловой сети.
Ещё один важный элемент межотопительный подготовки — экспертиза промышленной безопасности неотключаемых элементов основного оборудования Березниковской ТЭЦ-2. Кроме того, во время останова станции Березниковские тепловые сети проводят очередные гидравлические испытания тепловых сетей. Всего «Т Плюс» подготовит 526 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, по которым осуществляется теплоснабжение домов березниковцев и социальных объектов.
Обращаем внимание жителей Березников, что при обнаружении признаков утечки из тепловой сети необходимо соблюдать спокойствие, не приближаться к месту разлива и немедленно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону: +7 (34242) 3−17−70.