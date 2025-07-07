Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи — лишение свободы до 5 лет. Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля.