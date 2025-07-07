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Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта

Военному судье Альберту Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент, сообщили РИА Новости в суде.

«Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей», — сказали в суде.

Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в 10 раз. Внести такую сумму у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось.

«Он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред», — добавили в суде.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи — лишение свободы до 5 лет. Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля.

Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел — Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них — дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова об оправдании терроризма.

Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.