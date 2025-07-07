В Омской области масштабно осквернено кладбище

«Посмотрите, что наделали какие-то дебилы на нашем кладбище. Даже мраморный памятник сломали. Цветы по всей дороге лежат. Это только в одном месте. То, что мы сейчас увидели. Что там дальше, даже не знаем», — говорит женщина, снимающая кадры разрухи.