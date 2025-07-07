В Омской области масштабно осквернено кладбище

Сегодня, 7 июля, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась видеозапись о разгроме на местном кладбище.
«Посмотрите, что наделали какие-то дебилы на нашем кладбище. Даже мраморный памятник сломали. Цветы по всей дороге лежат. Это только в одном месте. То, что мы сейчас увидели. Что там дальше, даже не знаем», — говорит женщина, снимающая кадры разрухи.
На кадрах видны последствия масштабной хулиганской выходки неизвестных: поврежденные каменные надгробия, сломанные деревянные кресты и разбросанные повсюду венки. Особенно жутко смотрится дорога, на которую вандалы набросали огромное количество искусственных цветов, собранных ими с могил.