Двух жителей Ставрополья будут судить за мошенничество с участками

ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. Суд рассмотрит дело о мошенничестве двоих жителей Ставрополя, которые незаконно приобрели более 33 тысяч квадратных метров земли, часть которой застроили и продали, бюджету города нанесен ущерб в 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
По версии следствия, 27-летний предприниматель и его 50-летний родственник выкупили неиспользуемые ветхие строения в Ставрополе, получив преимущественное право на приобретение земли под ними площадью более 33 тысяч квадратных метров по заниженной цене. Для покупки земли в льготном порядке мужчины предоставили в администрацию города ложные сведения о том, что участки будут использоваться для проведения занятий парашютным спортом без передачи права собственности.
После регистрации прав на земельный массив обвиняемые провели кадастровые работы и разделили его на 50 самостоятельных участков, часть из которых застроили и успели продать.
«Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Ставрополя. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В результате муниципальному бюджету причинен ущерб в размере более 67 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.