Двух жителей Ставрополья будут судить за мошенничество с участками

По версии следствия, 27-летний предприниматель и его 50-летний родственник выкупили неиспользуемые ветхие строения в Ставрополе, получив преимущественное право на приобретение земли под ними площадью более 33 тысяч квадратных метров по заниженной цене. Для покупки земли в льготном порядке мужчины предоставили в администрацию города ложные сведения о том, что участки будут использоваться для проведения занятий парашютным спортом без передачи права собственности.