Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Законом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.