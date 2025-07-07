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Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.