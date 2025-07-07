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В Ростовской области построят завод комплектующих для двигателей самолетов

Развитие авиационной промышленности продолжат в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах инвестор продолжит строительство завода по производству комплектующих для двигателей и изделий для гражданских самолетов. Импортозамещающий проект потребует около 300 млн рублей, сообщают донские власти.

Новый завод с современным оборудованием и лабораторией планируют возвести на площади более 2 тысяч кв. метров. Соглашение об этом на промышленной выставке «Иннопром-2025» с компанией ООО «ПКФ Шахтинский метизный завод» подписал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— Создадут 100 новых рабочих мест. Компания планирует активно участвовать в программах импортозамещения, — отметил Игорь Сорокин.

Добавим, шахтинский инвестор уже производит крепеж для авиационной отрасли по российским и международным стандартам. Еще один проект потребовался для освоения выпуска новой продукции.

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