В Ростовской области построят завод комплектующих для двигателей самолетов

Новый завод с современным оборудованием и лабораторией планируют возвести на площади более 2 тысяч кв. метров. Соглашение об этом на промышленной выставке «Иннопром-2025» с компанией ООО «ПКФ Шахтинский метизный завод» подписал заместитель губернатора Игорь Сорокин.