В Ростовской области построят завод комплектующих для двигателей самолетов

В Шахтах инвестор продолжит строительство завода по производству комплектующих для двигателей и изделий для гражданских самолетов. Импортозамещающий проект потребует около 300 млн рублей, сообщают донские власти.
Новый завод с современным оборудованием и лабораторией планируют возвести на площади более 2 тысяч кв. метров. Соглашение об этом на промышленной выставке «Иннопром-2025» с компанией ООО «ПКФ Шахтинский метизный завод» подписал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Создадут 100 новых рабочих мест. Компания планирует активно участвовать в программах импортозамещения, — отметил Игорь Сорокин.
Добавим, шахтинский инвестор уже производит крепеж для авиационной отрасли по российским и международным стандартам. Еще один проект потребовался для освоения выпуска новой продукции.
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