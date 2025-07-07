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Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог

Путин подписал закон, определяющий понятие лесных дорог в законодательстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в российском законодательстве понятие лесных дорог, а также утверждающий правила их создания и содержания.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, лесные дороги будут подразделяться на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные дороги будут использоваться для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству, а лесотранспортные — для вывоза из леса древесины, в том числе и проезда к участкам, где она заготавливается.

Законом также вводится обязанность соблюдать экологические требования при строительстве дорог на лесных территориях.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.