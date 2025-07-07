Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог

Так, лесные дороги будут подразделяться на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные дороги будут использоваться для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству, а лесотранспортные — для вывоза из леса древесины, в том числе и проезда к участкам, где она заготавливается.