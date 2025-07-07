В Самарской области появится мурал самарского художника «Хлеб и сталь Победы»

Работа самарского художника Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы» стала лучшей среди 75 заявок от региона на фестиваль уличного искусства «ФормАРТ». Мурал, посвящённый трудовому подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны, создадут в июле 2025 года в Новокуйбышевске.
Фестиваль приурочен к Году защитника Отечества и проходит в Приволжском федеральном округе. По словам автора, его работа символизирует вклад простых людей — тружеников тыла, обеспечивавших Победу хлебом, металлом и тяжёлым повседневным трудом.
Завершение росписи и народное голосование запланированы на июль. Победителей фестиваля объявят в августе в Кирове. Лучшие работы получат гранты до 200 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Музей-галерея «Заварка» собирает семейные истории жителей Ленинского района Самары для новой выставки.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.