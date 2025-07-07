Здание стационара Иркутской областной детской больницы построят к 2030 году

Особое внимание уделяется не только лечебной, но и научной составляющей. На базе нового корпуса появится исследовательский центр, где врачи смогут изучать заболевания и разрабатывать новые методы терапии. Это позволит оказывать помощь не только жителям Иркутской области, но и детям из Бурятии, Забайкалья и других регионов Сибири и Дальнего Востока.