Здание стационара Иркутской областной детской больницы построят к 2030 году

Во время визита в Иркутскую область министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал проект строительства нового корпуса Иркутской областной детской клинической больницы. Это масштабная инициатива, которая получит поддержку федерального центра. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.
— Для нас крайне важна эта федеральная поддержка, — прокомментировал глава региона. — Новое здание станет современным медицинским центром, где будут применяться передовые технологии лечения. Но не менее важно и то, что здесь создадут комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей.
Проект семиэтажного стационара на 436 коек уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас проходит финальную доработку. Планируется, что больница откроет свои двери в 2030 году.
Особое внимание уделяется не только лечебной, но и научной составляющей. На базе нового корпуса появится исследовательский центр, где врачи смогут изучать заболевания и разрабатывать новые методы терапии. Это позволит оказывать помощь не только жителям Иркутской области, но и детям из Бурятии, Забайкалья и других регионов Сибири и Дальнего Востока.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья оформили 300 тысяч больничных листов.