Учалинец устроился на работу с купленным диплом, и это обернулось для него «уголовкой» и сроком

В Башкирии Учалинский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Сибая, обвиняемому в использовании поддельного свидетельства о среднем профессиональном образовании. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Было установлено, что мужчина купил фальшивый документ за три тысячи рублей у пока еще неустановленного лица. В декабре прошлого года он предъявил этот диплом при устройстве на работу в «Шахтостроительное управление». Проверка работодателя выявила, что обвиняемый никогда не обучался в указанном в документе учреждении.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему полгода ограничения свободы.
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