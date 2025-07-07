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Учалинец устроился на работу с купленным диплом, и это обернулось для него «уголовкой» и сроком

Житель Башкирии получил срок за трудоустройство с купленным дипломом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Учалинский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Сибая, обвиняемому в использовании поддельного свидетельства о среднем профессиональном образовании. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что мужчина купил фальшивый документ за три тысячи рублей у пока еще неустановленного лица. В декабре прошлого года он предъявил этот диплом при устройстве на работу в «Шахтостроительное управление». Проверка работодателя выявила, что обвиняемый никогда не обучался в указанном в документе учреждении.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему полгода ограничения свободы.

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