Учалинец устроился на работу с купленным диплом, и это обернулось для него «уголовкой» и сроком

Было установлено, что мужчина купил фальшивый документ за три тысячи рублей у пока еще неустановленного лица. В декабре прошлого года он предъявил этот диплом при устройстве на работу в «Шахтостроительное управление». Проверка работодателя выявила, что обвиняемый никогда не обучался в указанном в документе учреждении.